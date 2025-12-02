ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лийдс" може да уволни Фарке при загуби от "Челси"...

Кметът на район "Оборище": Хора молеха полицаите да се намесят, а те не помръднаха

Георги Кузмов

Токът загасна в централната част на "Оборище" и точно тогава започнаха бомбите 

"Всичко е почистено. Кофите са прибрани. Може би има несъбрани кофи около малките улички около бул. "Дондуков"".

Това заяви пред БНР кметът на столичния район "Оборище" Георги Кузмов след снощните протести и щетите след ескалацията в района на централата на ДПС-Ново начало.

"Има извадени колчета на доста места. Голямата щета е клубът на ГЕРБ, който е потрошен", добави той в предаването "Преди всички".

"Моето генерално учудване беше, че толкова много полиция имаше при централата на ДПС и нямаше нито един полицай в клуба на ГЕРБ, който е на 50 метра. Имаше хора, които молеха полицаите да се намесят и да спрат това събитие, което се случваше там – трошенето, но те не помръднаха, те не се намесиха в това нещо", коментира Кузмов и добави:

"Това, което аз видях, е, че загасна токът в централната част на "Оборище" и точно тогава започнаха бомбите силно да се чуват. Аз не съм имал възможност да говоря с шефовете на "Електрохолд", но това, което знаем, е, че имат съмнение за умишлена намеса в спирането на тока – този пожар, който е предизвикан. Той съвпадна абсолютно с изостряне на обстановката".

Другото учудващо за районния кмет е защо е бил преграден булевардът. Там стана стълкновението, отбеляза той.

Кузмов наблегна на младежите с качулки, които, по думите му, са чупели всичко, което им попадне. За него това е недопустимо. Видно е, че това беше подготвено да се случи, категоричен бе той.

