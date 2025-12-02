За повторно шофиране след употреба на алкохол, мъж влиза в затвора

По силата на одобрено от Районен съд – Стара Загора споразумение 46-годишният З. М. ще търпи наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца, при строг режим, съобщават от съда. Мъжът е признат за виновен в това, че на 02.10.2025 г. в Стара Загора е управлявал лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,175 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическо лабораторно изследване. Той вече е осъждан за същото по вид деяние.

Съдът лиши З.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от две години и девет месеца. Подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 2740 лева, представляваща левовата равностойност на лекия автомобил, послужил за извършване на престъплението, който не е негова собственост.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.