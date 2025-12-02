ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С опасност за живота е и вторият шофьор от зверската катастрофа край Габрово

Дима Максимова

34-годишен мъж е настанен в Областната болница в Габрово с опасност за живота след зверската катастрофа между бус и камион на околовръстния път на Габрово. Той е шофирал камиона. Ударът стана около 15 ч. на 1 декември , а в смачканите до неузнаваемост превозни средства на място загина 61-годишният водач на товарния микробус "Мерцедес Спринтер". 

Заради катастрофата временно  бе ограничено движението по околовръстния път на Габрово, при 16-ия км. Трафикът се регулираше от екип на „Пътна полиция" и се насочваше по обходен маршрут към прохода Шипка.

 Причините за инцидента са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.

