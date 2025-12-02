МГЕРБ: Щяхме ли да чупим собствения си офис, ако имахме общо с агитките?

От младежката структура на партията се обявиха против агресията и разделението в обществото

Снощи бяхме свидетели на един протест, който трябваше да бъде мирен и да изрази гражданската позиция на младите хора като нас. Ние като млади хора винаги сме подкрепяли протестите като форма на гражданска позиция. Но той прерастна към трошене на открити пространства. Не сме съгласни с разделението на обществото, защото младите хора трябва да са пример. Това заяви председателят на младежката организация на ГЕРБ в София Никола Скорчелиев. С други младежи от партията той даде брифинг пред изпотрошения офис на ГЕРБ в район "Оборище".

Нямаме нищо общо с организацията на протеста и определено нямаме нищо общо с тези хора. Вижте офисът. Това, което говорят политическите ни опоненти, че едва ли не ние по някакъв начин сме организирали агитки, ако това беше вярно - щяхме ли да чупим собствения си офис? Най-големият проблем е, че преди няколко години едни хора започнаха да нагнетяват гласът на омразата. Гласът на омразата и разделението между нас младите води до това. Ние нямаме нищо общо с това. Тук всяка седмица се събират много млади хора, добави друг от младежката организация на ГЕРБ.

Според тях протестът не е бил регламентиран да стига до мястото, където е един от офисите на партията.

"Той трябваше да бъде мирен както организитарорите уж прокламираха. Не смятаме това за демокрация. Диалогът трябва да бъде върнат. Не можем да се мразим. Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут. Изчакайте да видите какво ще се случи и какъв ще бъде отговорът", казаха от МГЕРБ.

Можем да благодарим на органите на МВР за реакцията. Няма как да се отговаря на агресията с агресия, посочи Скорчелиев.

От МГЕРБ призоваха младежите да не бъдат "използвани от всякакви лидери, които се крият зад нас, да не бъдем инструмент в техните ръце".

България трябва да има редовно правителство, категоричен бе Скорчелиев.