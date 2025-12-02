Обвиниха мъж, заплашил да убие родителите си, ако не му предпишат апартамент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, заканил се с убийство на родителите си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 01.12.2025 г. около 08,00 часа на бул. „Мадрид" в гр. София, обвиняемият С.К. се заканил с убийство спрямо неговата майка. Той й казал: ,,Ще те убия, ако не ми припишеш апартамента!'', като я е хванал за лицето и я е одрал с нокти, съобщават от прокуратурата.

Около 08,10 часа С.К. се заканил с убийство на 71-годишния си баща с думите: ,,Ще те убия, ще те заколя!'', като размахвал кухненски нож към него.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор С.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане от прокурор в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.