Присъда от година и 8 месеца получи мъж, държал метамфетамин

Районният съд в Стара Загора одобри споразумение, по силата на което 31-годишният И. К. е осъден на лишаване от свобода за срок от една година и осем месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване. Наложено му е и наказание „глоба" в размер на 5 000 лева.

Съдът го призна за виновен в това, че 21.08.2025 г. в град Стара Загора, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество – метамфетамин с нетно тегло 398,19 грама, на стойност 27 873,30 лева.

Обвиняемият е осъждан преди това.

От ефективното лишаване от свобода следва да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража".

Определението, с което е одобрено споразумението, има последици на влязла в сила присъда и е окончателно.