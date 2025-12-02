ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Големият син на Тиаго Силва подписа с "Челси"

Разбиха и ограбиха бившия птицекомбинат в Монтана

Камелия Александрова

Разбита стена на склад в бившия птицекомбинат установил 57- годишен охранител на 30-ти ноември около 10 часа.

Установено е, че в едното от складовите помещения е разбита тухлена стена, а в другото е изкъртена и съборена на пода метална двукрила врата. От складовите помещения са отнети 100 м. електрически проводник, 6 медни тръби и неупотребявана помпа за вода. От съседна сграда, бивша лечебница, са демонтирани от стените 3 двойни прозореца и 5 врати от ПВЦ дограма. На място е извършен оглед на местопроизшествие и е образувано досъдебно производство.

