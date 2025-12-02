Отвлякоха 51-годишен мъж от Шумен, задържани са трима

Трима мъже от Шумен са задържани за отвличане на 51-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен.

На 1 декември малко след 10:30 ч., в полицейското управление във Велики Преслав, е постъпил сигнал от жител на село Златар, че неизвестни са нанесли удари по главата и тялото на мъж, качили са го в кола, и са потеглили в неизвестна посока, добавиха от полицията.

Предприети са незабавни действия за установяване на извършителите. Криминалисти на районното управление във Велики Преслав са установили, че 57-годишен мъж от Шумен, в съучастие с двама мъже на 32 и 30 години, са използвали сила и след заплахи са отвлекли 51-годишен мъж от габровското село Градница.

В хода на проверката е изяснено, че мъжът е работил при тях, напуснал е и си намерил работа като овчар в село Златар. Открили са го къде работи и са решили да го върнат на старото му работно място, допълват от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

В хода на образуваното досъдебно производство за извършено престъпление са задържани трима шуменци на 57, 32 и 30 години за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под надзор на прокуратурата, съобщава БТА.

