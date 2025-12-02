Правителството изтегля бюджета от парламента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на премиера Росен Желязков изтегля проекта за бюджет на държавата за 2026 година от Народното събрание.

Това научи "24 часа" от източници в кабинета.

Заедно с държавния бюджет, който все още не е разгледан от комисия на второ четене, ще бъдат изтеглени и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на здравната каса за следващата година.

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание, съобщиха официално от пресцентъра на Министерския съвет.

В следващите часове решението за изтегляне на бюджетите от парламента трябва да бъде взето неприсъствено от министрите.

Пълното изтегляне на бюджета от парламента бе основното искане на големите протести в София и останалите градове в понеделник вечерта.

За днес бе предвидена среща на финансовото министерство с работодателските организации и синдикатите, на която трябваше да се види дали е възможен компромис върху досегашния проект за бюджет.

