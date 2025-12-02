ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството изтегля бюджета от парламента

Виктор Иванов

Премиерът Росен Желязков и министрите ще изтеглят бюджета от парламента. Снимка: Николай Литов

Правителството на премиера Росен Желязков изтегля проекта за бюджет на държавата за 2026 година от Народното събрание.

Това научи "24 часа" от източници в кабинета.

Заедно с държавния бюджет, който все още не е разгледан от комисия на второ четене, ще бъдат изтеглени и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на здравната каса за следващата година. 

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание, съобщиха официално от пресцентъра на Министерския съвет.

В следващите часове решението за изтегляне на бюджетите от парламента трябва да бъде взето неприсъствено от министрите.

Пълното изтегляне на бюджета от парламента бе основното искане на големите протести в София и останалите градове в понеделник вечерта.

За днес бе предвидена среща на финансовото министерство с работодателските организации и синдикатите, на която трябваше да се види дали е възможен компромис върху досегашния проект за бюджет.

Очаквайте подробности!

Премиерът Росен Желязков и министрите ще изтеглят бюджета от парламента.

