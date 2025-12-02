Правителството изтегля бюджета от парламента

Правителството на премиера Росен Желязков изтегля проекта за бюджет на държавата за 2026 година от Народното събрание.
Това научи "24 часа" от източници в кабинета.
Заедно с държавния бюджет, който все още не е разгледан от комисия на второ четене, ще бъдат изтеглени и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на здравната каса за следващата година.
Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание, съобщиха официално от пресцентъра на Министерския съвет.
В следващите часове решението за изтегляне на бюджетите от парламента трябва да бъде взето неприсъствено от министрите.
Пълното изтегляне на бюджета от парламента бе основното искане на големите протести в София и останалите градове в понеделник вечерта.
За днес бе предвидена среща на финансовото министерство с работодателските организации и синдикатите, на която трябваше да се види дали е възможен компромис върху досегашния проект за бюджет.
