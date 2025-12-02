ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синът на Атанас Бобоков и младеж с пачки за раздаване са сред 70-те задържани за погромите на протеста

Синът на Атанас Бобоков е сред задържаните за погромите на протеста вчера. Той е бил арестуван заедно с още над 70 души, които вандалстваха в центъра на София и по централата на ДПС. 

В един от задържаните са открити 30 хил. лв. Те са били разпределени в отделни купюри заплащане по райони.

Сред водачите на погромаджиите има хора от "Меч" и "Величие".

Повече подробности се очакват на брифинг от СДВР от 12 ч. 

От снощи в социалните мрежи върви дебат кой е изпратил младежите в черни дрехи и с черни маски в карето на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски", които палиха кофи за боклук, хвърляха бутилки и строшиха офиса на ГЕРБ в района. Според неофициални източници синът на русенския бизнесмен Бобоков е бил сред първите, запалили контейнер за отпадъци. 

Според сайтове един от политиците, провокирали похода към централите на ДПС и ГЕРБ е Кирил Петков, който не говори на митинга. Твърденията са, че към призива се присъединили младежите с черни дрехи. Други подозират, че лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който е и бивш спортен министър, е активирал футболни агитки. Споменават се и името на Васил Божков, както и подозрение, че управляващите или ДПС-НН също са изиграли роля в провокирането на насилие.

