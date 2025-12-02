"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С голям успех и впечатляващи резултати приключи общинската инициатива под надслов „Кой е най-еко класът в твоето училище?“. Акцията, организирана от община Върбица и кмета инж. Мердин Байрям, целеше да ангажира младите хора в разделното събиране на отпадъци и да възпита у тях трайни навици за опазване на околната среда.

Урок по екология и отговорност

Учениците от Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Бяла река бяха сред най-активните участници, демонстрирайки завиден хъс и желание за работа в екип. Освен забавната и занимателна страна на състезанието, децата споделиха, че основната задача ги е научила на труд и отговорност – ключови ценности, без които успехът е невъзможен.

Инициативата подчертава важността на личния пример и колективните усилия в поддържането на чистота. Учениците доказаха, че когато работят заедно с учителите и родителите си, могат да постигнат значими успехи.

Впечатляващи общи резултати

Кулминацията на кампанията бележи общият резултат от всички участващи училища на територията на общината: близо 2 тона събран и разделен отпадък. Този резултат е красноречив пример за ефективността на подобни образователни кампании и ангажираността на местната общност към чистата природа на Върбишкия край. Само в училището в Бяла река бяха събрани близо един тон отпадъци, което е повод за гордост.

Отличените класове във всяко училище бяха наградени с грамоти от общината за положените усилия.

Награда за шампионите

Всички класове победители ще получат специална награда от кмета на община Върбица инж. Мердин Байрям – посещение на кинопрожекция в град Търговище.

От името на общинската администрация бяха отправени сърдечни благодарности към всички ученици, учители и родители, участвали активно в акцията, за техния принос към по-чиста и зелена община.