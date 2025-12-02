Спипан без технически преглед в Бачково: МВР е организирана престъпна група

Нямал аптечка и пожарогасител, не носел книжката, а в досието му - 112 предишни нарушения

Водач на ситроен се сдоби с 2 наказателни постановления за пътни нарушения в Бачково за 9 минути. В 11,50 часа на 6 юли т. г. той бил спрян от патрул, защото се движел без колан и включени светлини, после било установено, че колата не е минала технически преглед. Обяснил, че поставянето на колан е опасно за водача, движението със светлини е увреждащо, а автомобилът му е изряден и няма нужда да минава технически преглед. Въпреки това му била написан акт на обща стойност 120 лв., който той подписал с възражението, че "МВР е организирана престъпна група, която го е ограбила преди 16 години". Цитатът е от решението на Районния съд в Асеновград, пред който шофьорът обжалвал санкциите.

В 11,59 часа на същата дата бил проверен отново от полицаи, които този път го глобили със 90 лв., защото не носел книжката си, нямал аптечка, светлоотразителен триъгълник и жилетка, както и пожарогасител. Възразил, че има такива неща, но не ги показва, защото са на неудобно място, този аргумент обаче не бил чут.

След това оспорил и двете наказателни постановления, но не се явил в съда, не изпратил и адвокат. Санкциите са потвърдени, за което допринесло и миналото му на водач, в което има 89 наказателни постановление и 23 фиша.

Двете решения не са окончателни и подлежат на обжалване пред Административния съд в Пловдив.