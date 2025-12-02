В Димитровград задържаха шофьор с 3,29 промила алкохол, блъснал се в пътен знак

Мъж на 33-годишна възраст е арестуван от автопатрул на Районното управление в Димитровград, след отчетени 3,29 промила алкохол в издишания въздух, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Пробата му с дрегер е направена в 11:30 часа в понеделник на улица „Хеброс", след сигнал за удар на автомобила му в пътен знак, уточниха от полицията.

Установено е, че колата, която е шофирал, не е регистрирана по надлежния ред. Мъжът е задържан до 24 часа по заведеното бързо производство.

Последният случай на засечен пиян водач на лек автомобил в региона на Хасково с отчетени над три промила алкохол в издишания въздух е от април месец на тази година. Тогава в областния център, в 9:45 часа, е задържан мъж на 49-годишна възраст с отчетени от тестовото устройство за алкохол 3,39 промила, припомня БТА.

Два месеца по-рано от полицията беше съобщено за случай в Димитровград, при който след катастрофа беше задържан мъж, шофирал с 3,68 промила алкохол в кръвта и след употреба на амфетамин.