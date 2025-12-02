ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Василев: Вучич опитва да язди много коне – д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21829299 www.24chasa.bg

В Димитровград задържаха шофьор с 3,29 промила алкохол, блъснал се в пътен знак

1672
Пробата на мъжа с дрегер отчела 3,29 промила алкохол. Снимка: Снимка: Архив

Мъж на 33-годишна възраст е арестуван от автопатрул на Районното управление в Димитровград, след отчетени 3,29 промила алкохол в издишания въздух, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Пробата му с дрегер е направена в 11:30 часа в понеделник на улица „Хеброс", след сигнал за удар на автомобила му в пътен знак, уточниха от полицията.

Установено е, че колата, която е шофирал, не е регистрирана по надлежния ред. Мъжът е задържан до 24 часа по заведеното бързо производство.

Последният случай на засечен пиян водач на лек автомобил в региона на Хасково с отчетени над три промила алкохол в издишания въздух е от април месец на тази година. Тогава в областния център, в 9:45 часа, е задържан мъж на 49-годишна възраст с отчетени от тестовото устройство за алкохол 3,39 промила, припомня БТА.

Два месеца по-рано от полицията беше съобщено за случай в Димитровград, при който след катастрофа беше задържан мъж, шофирал с 3,68 промила алкохол в кръвта и след употреба на амфетамин.

Пробата на мъжа с дрегер отчела 3,29 промила алкохол.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България