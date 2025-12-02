СДВР: Бобоков - младши е задържан, докато пали кофа за боклук (Видео)

Трима полицаи са пострадали на протеста в понеделник

Протестът в Триъгълника на властта в центъра на София премина мирно, тихо и спокойно

Спирането на тока се дължи на аварирала или умишлено увредена подстанция "Рила"

Задържахме син на известен русенски бизнесмен, същият подпали кофа на софийска улица. За него се събират данни.

Това съобщи шефът на СДВР е старши комисар Любомир Николов на брифинг.

Както "24 часа" съобщи синът на Атанас Бобоков - 19-годишният Божидар, е сред задържаните за погромите на протеста вчера. Той е бил арестуван заедно с още над 70 души, които вандалстваха в центъра на София и по централата на ДПС.

Задържано е и лице, у което при обиск са намерени 31 хиляди лева в различни купюри с бележки – столични улици.

"Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите", заяви още главният комисар.

„Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на „ДПС-Ново начало".

Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия", каза Николов.

"Видяхте агресията, непредизвикана с нищо, върху полицаи, които бяха замеряни с предмети. При 21 КПП-та видяхме хора, които наподобяват хулигани и провокатори, и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение", обясни Николов. Според него полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори", посочи шефът на СДВР.

Трима полицаи са пострадали, стана ясно на брифинга.

Протестът в Триъгълника на властта в центъра на София премина мирно, тихо и спокойно, но видяхме хора, които наподобяват профил на хулигани, това заяви началникът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

71 души са задържани след демонстрациите. Те са задържани извън самия протест и не са били част от протестиращите, а са такива, които са влизали в сблъсъци с полицията след 22.00 часа в района на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски".

Спирането на тока се дължи на аварирала или умишлено увредена подстанция "Рила", където екипи на пожарната извършват експертизи. Ще стане ясно дали е подпалена умишлено, каза още Николов.

Шефът на СДВР уточни, че за протеста са били създадени 21 контролно-пропускателни пункта. По време на селектирането на гражданите са установени немалко лица, носещи забранени вещи, включително и такъв, носещ газов пистолет, зареден с патрон.

Имената на президента Румен Радев и бизнесмена Пламен Бобоков бяха свързани след публикувани от прокуратурата части от тяхна кореспонденция през 2020 г. Спецпрокуратурата публикува чатове на бизнесмена Пламен Бобоков. От тях ясно, че той си е писал по телефона с Prezident - Rumen Radev и с Desi Radeva. Бобоков лобира за посланика в Нигерия в съобщението си до държавния глава, а така също и му благодари за подкрепата. От прокуратурата не назовават директно, че става въпрос за Румен Радев, а посочват, че се отнася до диалог между "лице с имунитет" и Пламен Бобоков. Вижте чатовете тук.

Тогава Радев настоя за публикуване на целия разговор, заявявайки, че селективното разпространение създава внушения. Бобоков също отрече неправомерни действия.