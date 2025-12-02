ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВКС връща на апелативния съд делото срещу Орлин Владимиров, убил съпругата си Евгения и я напъхал в куфар

2552
Евгения Владимирова СНИМКА: Архив

По време на оперативните беседи бащата и сина не били уведомени, че се превръщат от свидетели в обвиняеми и имат право на адвокат

ВКС връща на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен за убийството на младата майка Евгения Владимирова.

Двамата получиха от предишните съдебни инстанции доживотни присъди. Сега делото трябва да се гледа от друг състав на апелативния съд.

Според ВКС прегледът на решението на втората инстанция сочи, че са допуснати процесуални нарушения. Апелативният съд е изключил от подлежащата на обсъждане доказателствена съвкупност показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на „оперативните беседи", проведени с подсъдимите.

Отказал е да цени и протоколите, отразяващи проведените следствени експерименти с участието на бащата и сина, предхождащи привличането им в качеството на обвиняеми.

Прието било, че както в хода на беседата, така и при проведените следствени експерименти, Орлин и Пламен Владимирова, изнасяйки уличаваща ги информация, са се превърнали от свидетели в обвиняеми, но те не са били уведомени, че имат право да запазят мълчание и за правото им на адвокат. Въпреки заетата позиция САС е счел, че „порочността на извършените процесуално-следствени действия (следствените експерименти) не рефлектира върху показанията на поемните лица, участвали при провеждането им".

В мотивите на ВКС се подчертава, че с факта на задържането на подсъдимите и провеждането на разговор с тях от полицейските служители в рамките на беседата те вече са били третирани като заподозрени, на които се е дължала адвокатска защита, като се има предвид и разследваното престъпление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Орлин Владимиров беше признат за виновен за убийството на Евгения Владимирова, която бе удушена в апартамента им в кв. "Лагера" в София на 13 октомври 2021 г.
