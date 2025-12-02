Полицейски кордон раздели двата протеста в Стара Загора, след това те се сляха (Обзор)

Протест и контрапротест вечерта в понеделник - с това Стара Загора влезе в новините. Протестът, както и в други градове на страната, бе срещу проекта за бюджет за 2026 г. Хората изразиха гражданската си позиция с възгласи "Свобода", "Оставка" и "Мутри вън". Официално той бе организиран от жена на име Николета Аврамова, която обяви, че дори не е от Стара Загора. Тя мотивира излизането и на старозагорци да изразят недоволството си с обедняването на хората и опасността догодина вместо подаръци под елхата да има единствено тикви.

Макар че според организаторите му протестът да не беше политически, за никой не е тайна, че зад него стои ПП-ДБ. Това мотивира провеждането и на контрапротест от хора, които не се забравили, че големите протести на миньори и енергетици от комплекса "Марица изток" в защита на работните им места от есента на 2023 г. бяха по време, когато премиер на страната беше Николай Денков. Те се появиха на площада пред общината малко след началото на първия протест, предимно мъже, които издигнаха плакати против политиката на ПП-ДБ за свиване на производството на въглища и електричество в комплекса покрай Зелената сделка и Плана за възстановяване и устойчивост. Плакатите им бяха с послания като: "Асен Василев - държавата не ти е дискотека!", "ПП-ДБ вън!", "Убийци на регион Стара Загора - ПП-ДБ", "Промяната = на убийците на българската енергетика". Техният говорител Ростислав Рашев, синдикален лидер в ТЕЦ "Марица изток 2", обяви, че са дошли да предотвратят политизирането на гражданското недоволство.

Участниците в контрапротеста бяха по-малко от хората от другия протест, но добре организирани.

В началото, при срещата на двете групи протестиращи, имаше ескалация на напрежението, но до инциденти и нарушаване на обществения ред не се стигна и поради засиленото полицейско присъствие. В началото кордон от полицаи раздели двете групи, след това се чуха и призиви за сливането на двата протеста, което на практика се случи - в един момент хората от контрапротеста прибраха плакатите си и се присъединиха към съгражданите си на площада. Проведоха и общо шествие до сградата на областната управа.

Всичко завърши мирно с обещанието на хората да излязат отново, ако това се наложи.