Омбудсманът настоя КЕВР да преосмисли увеличението на цените на ВиК услугите

Няма подобрение в качеството, но цените на водата трайно растат – това е недопустимо. С тази позиция омбудсманът Велислава Делчева се обърна към КЕВР по време на общественото обсъждане на Доклада и Проекта за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Велислава Делчева бе категорична, че регулаторът трябва да преразгледа поредното поскъпване, тъй като въпреки увеличенията с над 72% от 2020 г. досега качеството на услугата не се подобрява.

Тя настоя за цялостен експертен анализ на модела на ценообразуване в контекста на новия регулаторен период и на проекта на нов Закона за ВиК.

Омбудсманът подчерта, че гражданите в редица населени места – Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Великотърновско, Брезник и много селища в Софийска област – преживяха тежки водни режими. По данни на МРРБ засегнатите това лято са били над 600 000 души, което прави всяко ново увеличение особено чувствително.

„От началото на годината в институцията на омбудсмана имаме над 500 жалби, повече от 42% от тях са свързани с лошо качество на ВиК услугите. Най-много от сигналите са от Перник, Плевен, София – област, Варна и Добрич", поясни Делчева.

За 2026 г. е предвидено най-голямо увеличение в Кърджали – 13,19%, Сапарева баня – 12,67%, Троян – 12,03%, Благоевград – 11,72%, Софийска вода – 9,26%, като най-висока цена се очаква в Силистра – 6,42 лв./куб. м. Тези стойности ще нараснат и с инфлацията за ноември.

Велислава Делчева отбеляза за пореден път липсата на публични отчетни данни и прозрачност. По думите ѝ заинтересованите страни не могат да водят реален дебат, щом не разполагат с методиката и информацията, на база на която са направени изчисленията.

Омбудсманът изрази тревога, че 9 ВиК оператора не изпълняват инвестиционните си програми, 32 не покриват показателите за ефективност, а въпреки над 532 млн. лв. вложени инвестиции, загубите на вода остават над 60% – без никакво подобрение от 2020 г. досега. В същото време цените са нараснали средно с 72,35%.

Според Делчева няма убедителни доказателства, че новото увеличение ще доведе до по-високо качество, по-добра достъпност и надеждност или намалени загуби на вода.

„Не приемам от 1 януари 2026 г. предложеното увеличение на цените на ВиК услугите – средно за страната с над 2,62%", заключи Велислава Делчева.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски от своя страна подчерта, че морално и човешки разбира аргументите на омбудсмана, но Комисията трябва да изпълнява нормативната уредба и че не са предвидени регулаторни инструменти, които да повлияят на цената.

„Законодателят не ни е оставил място за преценка", каза Младеновски и информира, че до 22 декември 2025 г. КЕВР ще излезе с решение.

След заседанието омбудсманът заяви пред медиите, че омагьосаният кръг, на който сме свидетели от много години трябва да се промени – липса на достатъчно инвестиции, лошо качество, високи цени, което от своя страна не води до подобряване на услугата. „Дали през ново законодателство, което вече е внесено в Народното събрание, или чрез намиране на нов механизъм на ценообразуване, но това не може да продължава така", завърши Делчева.