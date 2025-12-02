ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Василев: Вучич опитва да язди много коне – д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21829769 www.24chasa.bg

Трима мъже са задържани за побой над семейство в село Виноградец

Диана Варникова

1316
Полицейска кола Снимка: KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Служители от РУ-Септември задържаха трима мъже от едно семейство за хулиганска проява в септемврийското село Виноградец. Сигнал за грубото нарушаване на обществения ред бил получен в полицейското управление снощи около 21.45 ч. Това съобщи говорителят на пазарджишката Областна дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

По първоначално събраните данни трима мъже, на 61, 31 и 21-години от същото село след солидна почерпка с алкохол влезли в къщата на техни съселяни. Те предизвикали скандал и нанесли побой над живеещите там трима мъже и една жена. При напускане на къщата побойниците дори счупили стъклата и страничните огледала на паркираните в двора две леки коли, ползвани от потърпевшите. На място незабавно били изпратени няколко екипа на полицейското управление, които задържали нападателите в ареста. По случая се води досъдебно производство за хулиганство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Полицейска кола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България