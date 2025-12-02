Трима мъже са задържани за побой над семейство в село Виноградец

Служители от РУ-Септември задържаха трима мъже от едно семейство за хулиганска проява в септемврийското село Виноградец. Сигнал за грубото нарушаване на обществения ред бил получен в полицейското управление снощи около 21.45 ч. Това съобщи говорителят на пазарджишката Областна дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

По първоначално събраните данни трима мъже, на 61, 31 и 21-години от същото село след солидна почерпка с алкохол влезли в къщата на техни съселяни. Те предизвикали скандал и нанесли побой над живеещите там трима мъже и една жена. При напускане на къщата побойниците дори счупили стъклата и страничните огледала на паркираните в двора две леки коли, ползвани от потърпевшите. На място незабавно били изпратени няколко екипа на полицейското управление, които задържали нападателите в ареста. По случая се води досъдебно производство за хулиганство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.