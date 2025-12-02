Много техника и оборудване е подготвила община Пловдив за зимата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 480 работници ще се грижат за почистването на спирки, подлези, паркове и междублокови пространства

През зимата в града ще работят 93 машини - 53 снегорина, 23 разпръсквача на сол, 9 комбинирани машини, оборудвани с гребла за сняг и разпръсквачи, както и 8 челни товарача, единият от които е пригоден за почистване на труднодостъпни места.

Това съобщи директорката на общинското предприятие "Чистота" инж. Десислава Георгиева на съвместна среща за проверка на зимното оборудване в града. На нея присъстваха още зам.-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов, началникът на отдел „Екология и управление на отпадъците" Винелина Видолова, представители на районните администрации на „Чистота" и на сектор „Пътна полиция" към МВР - Пловдив.

Общинското предприятие "Чистота" разполага с достатъчни количества противообледенителни материали - над 4000 тона сол и 16 тона калциев дихлорид. От години Община Пловдив не използва пясък по време на зимната поддръжка на улиците, за да ограничи замърсяването с фини прахови частици.

Зимното дежурство стартира на 15 декември и продължава до 15 март, като при рязко понижение на температурите служители на общинското предприятие имат готовност за реакция.

"Следим прогнозите непрекъснато. Дежурните екипи в "Чистота" всяка нощ извършват обходи, за да успеем своевременно да реагираме при промяна на времето. При нужда мостовете и надлезите ще бъдат обработвани превантивно със сол, за да се избегне образуване на поледица", допълни инж. Десислава Георгиева.

Над 400 работници от ОП "Чистота" и близо 80 служители от "Градини и паркове" ще се грижат за почистването на автобусните спирки, подлезите, парковете, тротоарите и междублоковите пространства.