Крадец-гастрольор спипан за отнемане на микробус и кола

Криминалисти от РУ-Пазарджик установиха самоличността на мъж, извършил противозаконно отнемане на товарен и лек автомобил. В полицейското управление в областния град се получил сигнал за противозаконно отнет от землището на село Ивайло товарен микробус „Фиат", собственост на жител на същото село. Не след дълго подобна информация постъпила и за откраднат лек автомобил „Пежо" от улица в съседното село Овчеполци, където органите на реда открили изоставен противозаконно отнетия микробус. За разследване на двата случая бил сформиран екип от служители на сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик. След проведени оперативно - издирвателни действия и съвместно с колегите им от РУ-Стамболийски разследващите стигнали до самоличността на автоапаша. Оказало се, че това е 32-годишен мъж от кърджалийското село Люляково. Той е стар познайник на органите на реда, с множество криминални регистрации и прояви. По случая са образувани досъдебни производства, които са под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.