ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Големият син на Тиаго Силва подписа с "Челси"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21829864 www.24chasa.bg

Хванаха 30-годишен да кара нерегистриран мотопед с 1,60 промила в Добрич

Дияна Райнова

1720
Дрегер. СНИМКА: Архив

Пияни и дрогирани шофьори свали от автомобилите полицията при проверки в Добричко, сред тях и 30-годишен с нерегистриран мотопед и отчетени 1,6 промила алкохол, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 1 декември, около 09:30 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Пежо", управляван от 55-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба за алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 1,97 промила. Същия ден около 20:20 часа в село Безмер при проверка на елекрически мотопед, управляван от 30-годишен мъж, се установява, че возилото не е регистрирано по надлежния ред. При последвалата проверка за употреба за алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 1,60 промила. Пак На 1 декември е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети. В село Къпиново лек автомобил „Мерцедес", управляван от 20-годишна жена, губи контрол и се блъска в ограда.

При извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

Дрегер. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома