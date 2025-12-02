Хванаха 30-годишен да кара нерегистриран мотопед с 1,60 промила в Добрич

Пияни и дрогирани шофьори свали от автомобилите полицията при проверки в Добричко, сред тях и 30-годишен с нерегистриран мотопед и отчетени 1,6 промила алкохол, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 1 декември, около 09:30 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Пежо", управляван от 55-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба за алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 1,97 промила. Същия ден около 20:20 часа в село Безмер при проверка на елекрически мотопед, управляван от 30-годишен мъж, се установява, че возилото не е регистрирано по надлежния ред. При последвалата проверка за употреба за алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 1,60 промила. Пак На 1 декември е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети. В село Къпиново лек автомобил „Мерцедес", управляван от 20-годишна жена, губи контрол и се блъска в ограда.

При извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.