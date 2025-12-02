ПП-ДБ официално поискаха оставката на правителството

Ако кабинетът не подаде оставка, ще внесем вот на недоверие за "цялостен провал". Ако не чуят искането на хората- нови протести, съобщи Асен Василев

Правителството този път може би чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избегнато, ако беше станало миналата седмица. Сега вече е късно. Чухме хората на протеста, те искат оставката на правителството и излизането на Бойко Борисов и Делян Пеевски от политиката. Съобщението ни към Борисов и Пеевски е ясно: подайте оставката на това правителство. То вече няма моралното право да управлява повече страната.

Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев на пресконференция пред медиите, след големия протест против Бюджет 2026, който прерасна в шествие до централите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. По-късно ултраси започнаха да хвърлят пиратки, да трошат стъкла, полицейски бусове, витрини в района на централата на ДПС на столичната ул. "Врабча". Бе разбит и офиса на ГЕРБ "Оборище" на бул. "Дондуков".

Василев бе категоричен, че протестът на гражданите е бил мирен, както и голямото шествие, чиято крайна цел бе централата на ГЕРБ.

"Протестът беше мирен, той завърши мирно. В голямото шествие, което се организира по "Дондуков", след това по "Витошка" до централата на ГЕРБ, нямаше нито един инцидент. Грозните сцени, които видяхме, бяха дело на провокатори и агитки, докато МВР седеше безучастно и не реагираше. Опитите да се окървави този протест, слава Богу, останаха ограничени само пред централата на ДПС. Имаше огромен проблем: токът в центъра, точно откъдето трябваше да мине шествието, изгасна. Шествието беше променено и не беше окървавено", обясни лидерът на "Промяната".

"Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен. Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие, и заедно с всички граждани, които бяхме на протеста, както и тези, които не бяха, но подкрепят тази идея, ще поискаме колективно оставката на това правителство", заяви още Василев. Лидерите на ПП-ДБ бяха категорични, че вотът им ще бъде срещу цялостен провал на кабинета "Желязков". Освен това, ако управляващите не се вслушат в искането им, обявиха, че имат готовност отново да излязат на протести.

"Това правителство е вредно за страната, поискахме му вот на недоверие още септември, но тогава се направиха на глухи. След предния протест, гледахме изпълнение на "Назад, назад, моме Калино". Бойко даде назад, после явно го подпряха, издърпаха му ушите и пак не се вслуша в хората. След втория протест правителството най-накрая направи това, което трябваше да направи миналата седмица. Ако не подадат сега оставка, и ни накарат да внесем вот на недоверие, ще го направим. Гражданите ясно ще им заявят, че България не може да се управлява напук на българските граждани", каза Асен Василев.

"Изтеглянето на бюджета е закъснял тактически ход. Това правителство с това мнозинство не може да има друг бюджет, защото то е пленено от Пеевски. Това видяха и хората по площадите. Затова се присъединяваме към искането на протеста, ще се борим за всеки един глас от него и подкрепящите го. Имаме ясни искания, ясни приоритети, като санитарния кордон. Именно заради липсата му се стигна до тук и се наложи гражданите да го направят сами около Пеевски", каза и Божидар Божанов. Той бе категоричен, че не трябва да се спекулира, че протестът срещу бюджета е равнозначен на искане за отпадане на влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г.

"Еврозоната е факт и има пълната подкрепа на нашата коалиция, никой не може да спекулира, че тя ще бъде отменена", допълни депутатът.

"Поискахме оттеглянето на този бюджет, Борисов уж се съгласи, но партньорите му се качиха на главата. Няма друг изход, освен оставка на това правителство. По отношение на оставката: навремето хан Крум е казал "Като не искате мира, на ви секира". Ето това се получи, има много натрупано напрежение в хората и чашата преля. Виждам, че на г-н президента му е тясно президентството, нека да избере, да реши какво да прави", коментира и лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

Атанасов каза още, че миналата седмица вътрешната комисия в парламента е приела промени в закона за МВР, с които в срок от 1 месец трябва да бъдат избрани нови шефове на специалните служби ДАНС, ДАР и ДАТО. За това още в петък алармира и зам.-шефът на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров.

"Тези процедури да се спрат, защото е вероятно да се отиде на избори и се опитват да окомплектоват ръководствата на службите с политически зависими лица, които да ги обслужват. Докато има различни напрежения в обществото, някой се опитва да пробутва такива неща", допълни лидерът на ДСБ.

"Вчера бе направен опит протестът да бъде опорочен. Зад този опит стоят действията и бездействията на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Липсата на полиция, след като стотици полицаи бяха дошли от провинцията в центъра на София, след като бяха ангажирани всички възможни резерви, включително и баретите, липсата на полиция пред централата на ДПС, пред Народното събрание и по пътя, липсата на всякакво профилактиране на явни групички с ултраси, които се събираха пред Националния стадион "Васил Левски" и на други места, говори за сценарии", заяви съпредседателят на Да, БГ Ивайло Мирчев.

Според него пожара в подстанция (заради който спря тока в централната част на София- бел. ред.), която досега никога не се е палила, е доказателство за "разработен ясен сценарий за опорочаване на протеста", а за това отговорност има вътрешния министър Митов. Затова той отново поиска срещу него да бъдат предприети всички възможни действия: "Оставката му вече дори не е предмет на разговор. Тя трябваше да бъде подадена снощи и в момента вече е късно да бъде взета", категоричен бе Мирчев. И той се обяви за оттегляне на кабинета "Желязков".

"Ако си мисли някой, че с изтеглянето на бюджета ще се спаси, и ще намали общественото напрежение, се е объркал тежко. Хората на протеста викаха "Оставка" не просто заради бюджета. Те разбраха как Пеевски и "Ново начало" ги крадат. Цялата тази въхрушка трябва да си ходи, няма легитимност. Да подават оставка и да се ходи на избори", каза още той.

"Това бяха хора, изпратени от ДПС-Ново начало. На всеки протест има провокатори, това не е първия протест с провокатори. Има различни сили в обществото: някои са платени, други се явяват самостоятелно. Това, което не бе направено, е полицията да си свърши работата. Те бяха оставени на групички да си безчинстват. Можеха да бъдат спрени още при Националния стадион, можеха да бъдат взети мерки, но полицията по разпореждане на вътрешния министър не направи нищо", заяви Мирчев относно провокаторите на протеста.

Той обясни, че в рамките на този парламент, взаимодействие между тях и управляващите няма как да има.

"Имаше този шанс преди година, когато преговаряхме за управление. Когато поставихме на масата искането си за ограничаване на Пеевски и премахване на влиянието му от институциите, ни се казваше, че само той ни е в главата. Сега Пеевски е в главата на стотици хиляди българи и има само един изход: веднага да бъде отстранен от обществено-политическия живот на страната. Ние сме готови да стигнем до края, с колкото трябва протест и каквато и да е битка, но няма да спрем дотук", каза още съпредседателят на "Да, България".

На въпрос, свързан с позицията им спрямо президента Румен Радев и неговото потенциално включване в политиката, от ПП-ДБ бяха категорични, че неговото задължение е като президент, а ако стане политик "ще го третираме като политически опонент".

"С президента аз лично не съм се чувал от 2022 г.", каза още Асен Василев. С това той отхвърли твърдението, че от ПП-ДБ работят съвместно с държавния глава срещу правителството.

Относно бюджета, бившият финансов министър обясни, че за да може държавата да функционира нормално, е необходим удължителен бюджет.

"Всеки път, когато е имало забавяне с бюджета, се е приемал удължителен закон, в който могат да се заложат, да речем, увеличените майчински и социални плащания. Това няма да създаде проблеми. Могат да бъдат защитени най-уязвимите социални групи. След избори ще бъде съставен и нормален бюджет за държавата", допълни той.

Според Василев ако правителството успее да промени макрорамката на план-сметката, за да бъде приемлива за бизнеса и гражданите, има теоретична възможност да се приеме бюджета.

"Може да се работи по Коледа, Нова година и т.н., има време. Правителството не е способно да го направи, ако беше способно нямаше да се стигне дотук. Гледайки в какво състояние е управлението, не очаквам да се случи. То няма и моралното право да продължи да го прави", каза той.

"При нас са разумните мерки, разумния подход и добрите предложения, но вече дори не искаме правителството да се вслуша в тях. То просто трябва да подаде оставка веднага", допълни Мирчев. И обясни, че падането на правителството месец, преди влизането в еврозоната, не би довело до проблем.

"Ще влезем със замах, с лекота и без никакъв проблем. Еврото с Мадарския конник вече е в БНБ, България вече е в еврозоната, всеки може да си купи евро. Всеки, който ви плаши, че България няма да влезе в еврозоната, е тежък измамник", допълни той.