Коалицията внесе проекторешение за оттегляне на трите бюджета за догодина

Коалицията внесе проекторешение за оттеглянето на трите бюджета за догодина - държавния, социалния и на здравната каса. То е подписано от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН. Няма подпис от четвъртата партия, подкрепяща правителството - ДПС.

Както "24 часа" съобщи по-рано управляващите са решили да оттеглят и трите бюджета и да изпратили такова уведомление до Народното събрание. Още днес правителството ще вземе официално решение неприсъствено за оттегляне на бюджетите, след което това трябва да се гласува и от депутатите.

Към този час в парламента тече заседание на коалиционния съвет. След това ще има изявление за взетите решения. Докато тече заседанието, от ПП-ДБ дадоха брифинг, на който призоваха за оставка на правителството и предупредиха, че ако такава няма, те ще внесат вот на недоверие. Коалицията поиска най-вече оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради ескалацията на протеста снощи.