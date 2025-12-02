ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Големият син на Тиаго Силва подписа с "Челси"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21830214 www.24chasa.bg

Коалицията внесе проекторешение за оттегляне на трите бюджета за догодина

6156
Представители на четирите управляващи партии Снимка: Павлета Давидова

Коалицията внесе проекторешение за оттеглянето на трите бюджета за догодина - държавния, социалния и на здравната каса. То е подписано от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН. Няма подпис от четвъртата партия, подкрепяща правителството - ДПС.

Както "24 часа" съобщи по-рано управляващите са решили да оттеглят и трите бюджета и да изпратили такова уведомление до Народното събрание. Още днес правителството ще вземе официално решение неприсъствено за оттегляне на бюджетите, след което това трябва да се гласува и от депутатите.

Към този час в парламента тече заседание на коалиционния съвет. След това ще има изявление за взетите решения. Докато тече заседанието, от ПП-ДБ дадоха брифинг, на който призоваха за оставка на правителството и предупредиха, че ако такава няма, те ще внесат вот на недоверие. Коалицията поиска най-вече оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради ескалацията на протеста снощи.

Представители на четирите управляващи партии

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома