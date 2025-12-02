ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Горски и военни залесяват опожарена гора край Симитли

Тони Маскръчка

Горски и военни залесяват опожарена гора край Симитли. СНИМКИ: ЮЗДП

Горски служители от Югозападното държавно предприятие и военни залесяват опожарена гора край Симитли в кампанията "Съживи гората".

Огромният пожар през 2017 г. засегна хиляди декара гора. Унищожи дома на много животни, част от които успяха да мигрират, но други останаха в изпепеленото. Трудният, пресечен терен и продължаващото с години засушаване налага ежегодно залесяване. В продължение на години горски служители засаждат нови дръвчета на мястото на безвъзвратно изгубените борове и дъбове.

Усилията им продължават и днес, този път заедно с военните от 3-то бригадно командване към Сухопътните войски. В кампанията, чийто старт беше даден преди седмици, когато горски и летци от ВВС залесиха край Самоков, се включиха около 50 военнослужещи, както и горски служители от ЮЗДП и териториалното му поделение в Симитли. Фиданките от космат и зимен дъб, както и черен бор ще се превърнат в нова гора на мястото на изпепелените дървета.

Знак за управлението на формированията от Сухопътните войски при загуба на комуникация получи директорът на ЮЗДП Валентин Чамбов от командира на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков. ЮЗДП върна жеста с дървен плакет, символизиращ горските обитатели и пожеланието те никога да губят своя дом.

