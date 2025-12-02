Утре парламентът гласува оттеглянето на бюджетите, правителството остава (На живо)

Още утре парламентът ще гласува проекторешението за оттегляне на трите бюджета. След това ще започне нова бюджетна процедура. Правителството обаче няма да подава оставка, защото "няма право да абдикира в този момент".

Това действие е необходимо по отношение на финансовите параметри, които касата обществото особено когато предстои въвеждане на еврото. Ние ще направим необходимото дебатът за бюджета да бъде консенсусен, да се чуят гласовете на работодателите и синдикатите, за да бъдат зачетени правата на всеки, обясни премиерът Росен Желязков за оттеглянето на бюджета.

Отпада механизмът за изчисление на заплатите в обществения сектор, ще се преразгледа вдигането на данък дивидент и социалните осигуровки, ще бъдат отменени концесията на тотото, гаранцията за придобиване на "Лукойл" и други мерки за "балансиране на макрорамката".

Ще преразгледаме внимателно капиталовата програма особено в сферата на отбраната, регионалното развитие и транспорта, но средствата за общините ще бъдат запазени, посочи още премиерът. Той отново допусна възможността бюджетът за 2025 г. да бъде удължен и така да влезем в 2026 г.

Правителството чу какво казват протестиращите граждани. Една от причините за оттеглянето на бюджета в тази. Считаме, че протестът има не толкова политическа, с повече социална човешка страна за търсене на повече диалог, толерантност и хармония на взаимоотношенията в обществото. Това видимо е протест на младите хора, които търсят бъдещето си в България. На въпросът, който се поставя днес за оставка и вот на недоверие, позицията на правителството е, че следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. Приемането на правителството не е даденост. Сложната коалиция, която изградихме, имаше за цел да довърши евроинтеграцията ни, каза премиерът.

По-рано ПП-ДБ поискаха оставка на правителството и най-вече на вътрешния министър Даниел Митов заради безредиците в края на протеста снощи. Такива призиви имаше и на самия протест. Оставка обаче на този етап явно няма да има. Управляващите отговориха само на няколко въпроса, след което си тръгнаха.

Той се съгласи, че безредиците по-късно са били дело на вандали, които нямат общо с мирните протестиращи от по-рано, както и че протестът е бил надпартиен.

