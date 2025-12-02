С над 330 000 лв. слагат фотоволтаици на социални центрове в Павликени

Фотоволтаични системи ще бъдат изградени на сградите на Комплекса за социални услуги и двата центъра на настаняване от семеен тип в Павликени. За нуждите им ще бъде закупен и електрически автомобил и ще бъде поставена зарядна станция, предадоха от общината.

В Министерството на труда и социалната политика е подписан договор с общината за изпълнение на проекта на стойност 333 162 лв. с ДДС.

Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и включва инсталиране на 4 фотоволтаични системи за собствено потребление на електроенергия, всяка от които снабдена с батерии за съхранение на произведената електроенергия и оптимизиране на потреблението. Фотоволтаичните системи ще се инсталират на покривите на сгради, в които се предоставят социални услуги, делегирани от държавата дейности.

По една от системите с мощност 15 kW ще бъде поставена на всяка от къщите, в които се помещават центрове за настаняване от семеен тип, които са с капацитет по 14 потребители.

Две системи с мощности 15 kW и 30 kW ще бъдат монтирани в сградата на комплекса, в която функционират 4 социални услуги, делегирани от държавата дейности - Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, с капацитет 9 потребители; Център за обществена подкрепа, с капацитет 40 потребители; Център за социална интеграция и рехабилитация на деца, с капацитет 30 потребители и Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, с капацитет 15 потребители.

Предвидено е и закупуване на 1 електрически автомобил и монтаж на зарядна станция, в двора на Комплекса за социални услуги.

Реализирането на проекта ще повиши енергийната ефективност в сградите, в които се предоставят социални услуги, делегирана от държавата дейност, на територията на община Павликени, ще се намали енергийната зависимост и ще се подобри оперативната устойчивост чрез двата, допълващи се, компонента.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2026 г.