Първото заседание на комисията "Сорос" не тръгна - почти никой не дойде

След началото на комисията залата вече беше пуста

Първото заседание на комисията, която трябва да разследва влиянието на Джордж Сорос у нас, отпадна мистериозно. Явно за да не отговорят на въпросите на медиите за протеста снощи и бъдещето на правителството и бюджета, депутатите не се явиха и комисията така и не тръгна.

По-рано в парламента имаше заседание на коалиционния съвет, след което премиерът Росен Желязков, финансовата министърка Теменужка Петкова, вицепремиерът Атанас Зафиров и депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН излязоха пред медиите за брифинг. Обясниха, че още утре парламентът ще гласува оттеглянето на бюджета и че правителството няма да подава оставка, после си тръгнаха без да отговорят на всички въпроси. Веднага след това трябваше да започне и планираното първо заседание на комисията за Сорос. Вътре обаче се явиха едва няколко депутати, които видимо не стигаха за кворум, но така или иначе никой не го провери. В залата дойдоха няколко души, Ивайло Мирчев от ДБ поиска ДПС да извикат Делян Пеевски, понеже комисията е създадено именно по идея на движението, след което всичко свърши и малцината присъстващи си тръгнаха.