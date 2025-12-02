Терзиев пита софиянци във фейсбук какво да има на площада около "Св. Ал. Невски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Когато колите изчезнаха, на мястото на паркинга се появи площад. С колегите от "Средец" и "Оборище" вече обмисляме какви да бъдат следващите стъпки, за да го превърнем в пълноценна част от красивата градска среда. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

И пита софиянци какви са техните предложения за това пространство.

От 1 декември част от площада около храма, който се ползваше за паркинг от депутатите, вече е освободен от колите. Това стана с решение на парламента.

Терзиев вече обяви, че мястото ще остане пешеходна зона и ще се допита до политическите групи в СОС за тяхната визия.