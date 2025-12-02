Запрянов поздрави участниците в отбелязването на 100 години „Отделение за грижа към военноинвалидите и военнопострадалите"

„За мен е чест от името на политическото ръководство на Министерството на отбраната да ви поздравя с Вашия 100-годишен юбилей и да Ви пожелая да продължите все така да работите за единение и за оказване на грижи към военноинвалидите, военнопострадалите и членовете на техните семейства". С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към участниците в тържественото отбелязване на 100 години от учредяването на „Отделение за грижа към военноинвалидите и военнопострадалите", собщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Събитието се проведе в Централния военен клуб (ЦВК), днес, 2 декември. По думите на министъра на отбраната - законодателни актове на българското Народно събрание като тези за създаване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и на Съюза на ветераните от войните показват, че българската държава не забравя своите воини: както тези, които са воювали по бойните полета във войните на България, така и тези, които са пострадали при изпълнение на войнския си дълг в мирно време.

Министерството на отбраната поддържа редовни контакти със съюзите чрез Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание", посочи още министър Запрянов. Той благодари за доброто взаимодействие на ръководствата на министерството и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. „Решили сме много проблеми и въпроси. И в последните промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България има такива, които са в интерес и на членовете на вашия съюз", каза министър Запрянов и благодари на народните представители за приетите промени. По думите му – грижата за военнопострадалите е от значение за мотивацията и на военнослужещите, които в момента изпълняват дълга си.

Министър Атанас Запрянов призова членовете на съюза да работят за патриотичното възпитание на младите хора: „България е една, тя е нашата Родина, и след като сме дали здравето си за нея, нека заедно да работим за възпитанието на младото поколение", посочи още той. Министерството на отбраната гледа на всички съюзи като на важен елемент от нашата национална сигурност, важни структури за военнопатриотично възпитание и подкрепа на въоръжените ни сили, подчерта още министър Запрянов.

На събитието в ЦВК поздравителни адреси за годишнината бяха прочетени от името на президента и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Румен Радев и председателя на Народното събрание Рая Назарян. Присъстваха заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, членове на Комисията по отбрана в Народното събрание, директорът на Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание" Людмил Михайлов и представители на дирекцията, офицери от Българската армия и други гости.

100-годишнината от създаването на първообраза на Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание" в Министерството на отбраната се отбелязва по инициатива на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите с председател инж. Петър Велчев. През 1925 г. в Държавен вестник е публикуван Указ N 19 на Н.В. цар Борис III, с който е обнародван приетият от 21-вото Народно събрание на Царство България Закон за подпомагане на пострадалите от войните. Със закона е учредено „Отделение за подпомагане на пострадалите от войните" към Министерството на войната. В следващите години структурата е имала ключова роля в развитието на социалната закрила и военнопатриотичното възпитание. Отделението е закрито през 1951 г. и възстановено след промените под името Дирекция „Социална политика" и днес - Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание".