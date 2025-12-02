Сарафов оттегли жалбата си срещу решението на ВСС да прекрати процедурата по избор на главен прокурор

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е оттеглил жалбата си срещу решението на ВСС да прекрати процедурата за избор на главен прокурор през януари т.г. това става ясно от определение на тричленен състав на ВАС от 1 декември. Съдът прекратява делото и изпраща определението до Конституционния съд.

Оттеглянето на жалбата е от 28 ноември, а определението е окончателно.

"Жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването срещу индивидуален административен акт или да се откаже от него изцяло или отчасти, при което настъпват последиците по чл. 159, т. 8 от АПК - оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство по делото. Съобразно изискването на ал. 3 на чл. 155 от АПК, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба", пише ВАС в своето определение.

Процедурата за избор на главен прокурор беше прекратена в края на януари т. г., след като в сила влязоха промените в съдебния закон. Те гласяха, че ВСС, чийто членове са с изтекъл мандат, не могат да избират главен прокурор, председател на ВКС и ВАС. На това основание съдебният съвет прекрати процедурата за избор на Сарафов, който беше единствен кандидат за поста. Той пък атакува решението на кадровия орган във ВАС, който сезира Конституционния съд.