ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1300 са вече жертвите на наводненията в Индоне...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21830945 www.24chasa.bg

На втория ден от кризата с боклука: 1/2 от "Подуяне" - почистен, "Слатина" - 1/3

Даринка Илиева

[email protected]

1616
Зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева СНИМКА" ФЕЙСБУК НА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

От понеделник има временна организация за сметоизвозването в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина". Стараем се да не допускаме по-сериозна криза и да опазим живота и здравето на хората. За район "Подуяне" има 3 големи и 2 малки камиона, в "Слатина" - 2 големи и 3 малки, а в "Изгрев" - 3 големи камиона.  Продължаваме да надграждаме капацитета, включително и с техника за зимно почистване, което също е много важно. Ситуацията в район "Подуяне" е по-добре - половината е почистен, в "Слатина" - 1/3 от района. Това съобщи зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

Вчера кварталите "Левски Г" и "Левски В" бяха обслужени напълно, но в "Сухата река" и "Хаджи Димитър" имаше сериозно забавяне. Затова днес започнахме от местата, които не бяха обслужени. Влизаме в ритъм. Вчера получихме няколко сигнала за изхвърляне на едрогабаритен отпадък с бусове, затова апелирам - мебелите могат да почакат и хората да пращат сигнали, каза кметът на "Подуяне" Кристиян Христов.

Район "Слатина" е по-голям по площ, има и няколко обекта, които изискват по-специално внимание - като летището, например, за който е нужен специален камион, който е под отчет. Имаме и посолства. Районът е доста специфичен. Над половината район е обслужен поне веднъж, надявам се до края на деня, защото ще има и вечерна смяна, ситуацията да се подобри. По главните улици нещата изглеждат добре, малките улички - могат да бъдат обслужени само от малки камиони, защото само те могат да влязат. Очакваме да дойдат още 2 камиона, които ще се включат на терен от утре. Днес разписах платежно нареждане за покупка на още един камион, който също ще може от утре да се включи. Имаме нужда от разбиране, вярвам, че ще постигнем до една седмица задоволително ниво на почистването. Имаме нужда от доброволци и от хора, които изхвърлят разделно отпадъците си. Ще раздаваме жълти чували за разделното събиране. Чрез домоуправителите ще раздадем 5000 ролки жълти чували, добави кметът на "Слатина" Георги Илиев.

Зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева СНИМКА" ФЕЙСБУК НА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома