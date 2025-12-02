На втория ден от кризата с боклука: 1/2 от "Подуяне" - почистен, "Слатина" - 1/3

От понеделник има временна организация за сметоизвозването в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина". Стараем се да не допускаме по-сериозна криза и да опазим живота и здравето на хората. За район "Подуяне" има 3 големи и 2 малки камиона, в "Слатина" - 2 големи и 3 малки, а в "Изгрев" - 3 големи камиона. Продължаваме да надграждаме капацитета, включително и с техника за зимно почистване, което също е много важно. Ситуацията в район "Подуяне" е по-добре - половината е почистен, в "Слатина" - 1/3 от района. Това съобщи зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

Вчера кварталите "Левски Г" и "Левски В" бяха обслужени напълно, но в "Сухата река" и "Хаджи Димитър" имаше сериозно забавяне. Затова днес започнахме от местата, които не бяха обслужени. Влизаме в ритъм. Вчера получихме няколко сигнала за изхвърляне на едрогабаритен отпадък с бусове, затова апелирам - мебелите могат да почакат и хората да пращат сигнали, каза кметът на "Подуяне" Кристиян Христов.

Район "Слатина" е по-голям по площ, има и няколко обекта, които изискват по-специално внимание - като летището, например, за който е нужен специален камион, който е под отчет. Имаме и посолства. Районът е доста специфичен. Над половината район е обслужен поне веднъж, надявам се до края на деня, защото ще има и вечерна смяна, ситуацията да се подобри. По главните улици нещата изглеждат добре, малките улички - могат да бъдат обслужени само от малки камиони, защото само те могат да влязат. Очакваме да дойдат още 2 камиона, които ще се включат на терен от утре. Днес разписах платежно нареждане за покупка на още един камион, който също ще може от утре да се включи. Имаме нужда от разбиране, вярвам, че ще постигнем до една седмица задоволително ниво на почистването. Имаме нужда от доброволци и от хора, които изхвърлят разделно отпадъците си. Ще раздаваме жълти чували за разделното събиране. Чрез домоуправителите ще раздадем 5000 ролки жълти чували, добави кметът на "Слатина" Георги Илиев.