Откриха издирвания 25-годишен Станко от Казанлък

Откриха обявения за общодържавно издирване 25-годишен мъж Станко Скечелиев. Той е от Казанлъшкото село Копринка.

Мъжът беше в неизвестност от 25-ти ноември. През последните дни в издирването се включиха, роднини, полиция и доброволци. Той не можеше да бъде локализиран, тъй като бил оставил мобилния си телефон в дома си в село Бузовград, съобщава Нова тв.

Станко е открит от горски служители до монумента "Факлите" под връх Бузлуджа. В добро състояние е, но предстои да се направят медицински изследвания.