Красиви кънкьорки откриха с шеметни изпълнения ледената пързалка в Пловдив (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Грациозни кънкьорки от спортен клуб "Ледени искри" откриха новия атракцион на Пловдив - голямата пързалка на площад "Централен", съобщиха от общината. Те смаяха минувачи с пируети и въздушни шпагати. Фигуристка прави пирует във въздуха.

Зам.-кметът Николай Бухалов присъстваше на събитието и с любопитство наблюдаваше изпълненията на ледените грации.

Тази година пързалката е с 350 кв. м по-голяма от ланшната и общата й площ е 5 350 кв. метра.

Няма ограничения нито за възрастта, нито за теглото на кънкьорите. Разполага с тренажори за начинаещи, както и с професионален учител по кънки.

Работното време е от 11 до 22 часа, пързалянията са на сесии, а билетът за вход е 22 лева.

Пързалката ще работи до 15 януари.