ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1300 са вече жертвите на наводненията в Индоне...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21830983 www.24chasa.bg

Красиви кънкьорки откриха с шеметни изпълнения ледената пързалка в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

2348
Красиви кънкьорки откриха Ледената пързалка в Пловдив. Снимка: Община Пловдив

Грациозни кънкьорки от спортен клуб "Ледени искри" откриха новия атракцион на Пловдив - голямата пързалка на площад "Централен", съобщиха от общината. Те смаяха минувачи с пируети и въздушни шпагати.

Фигуристка прави пирует във въздуха.
Фигуристка прави пирует във въздуха.

Зам.-кметът Николай Бухалов присъстваше на събитието и с любопитство наблюдаваше изпълненията на ледените грации.

Тази година пързалката е с 350 кв. м по-голяма от ланшната и общата й площ е 5 350 кв. метра.

Няма ограничения нито за възрастта, нито за теглото на кънкьорите. Разполага с тренажори за начинаещи, както и с професионален учител по кънки.

Работното време е от 11 до 22 часа, пързалянията са на сесии, а билетът за вход е 22 лева.

Пързалката ще работи до 15 януари.

Друга участничка изуми минувачи с въздушен шпагат.
Друга участничка изуми минувачи с въздушен шпагат.
Тази година ледената пързалка е с 350 кв. м по-голяма и е общо 5 350 кв. м площ за пързаляне на площад „Централен".
Тази година ледената пързалка е с 350 кв. м по-голяма и е общо 5 350 кв. м площ за пързаляне на площад „Централен".

Красиви кънкьорки откриха Ледената пързалка в Пловдив. Снимка: Община Пловдив
Фигуристка прави пирует във въздуха.
Друга участничка изуми минувачи с въздушен шпагат.
Тази година ледената пързалка е с 350 кв. м по-голяма и е общо 5 350 кв. м площ за пързаляне на площад „Централен".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома