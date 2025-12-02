ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Щетите след погрома в София - минимум 80 000 лв.

Даринка Илиева

[email protected]

872
Николай Неделков Кадър: NOVA

Над 70 повредени контейнери и кошчета, 210 - антипаркинг елемента. Унищожени са и 15 кв. м от жълтите павета

Има над 70 изгорени или счупени контейнери и улични кошчета, 180 - изкъртени и изгорели делинеатори, още 30 повредени антипаркинг елементи, 15 кв. м унищожени жълти павета и над 20 кв. м - тротоари, 5 изкъртени пътни знака. Има и счупени капаци на шахти. Само цената на повредените контейнери е над 40 000 лв. Сходна е сумата за изкъртените антипаркинг елементи, тоест около 80 000 лв. Има и счупени прозорци на трамваи. Това съобщи шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Данните са след оглед на наесените щети след ескалацията на протеста, който се проведе вчера в столицата.

Николай Неделков Кадър: NOVA

