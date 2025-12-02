АПС искат оставката на правителството

Нашата позиция остава непроменена – и към днешна дата ние се присъединяваме към исканията за оставка на действащото правителство. Това посочват от "Алианс за права и свободи" във фейсбук.
Призоваваме всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори, заявяват от формацията. Оттам допълват, че това следва да се случи в тясно сътрудничество с широк обществен и граждански съвет.
В позицията си АПС посочва, че протестите през последната седмица ясно изразяват несъгласието на гражданите с „модела Пеевски“ като форма на управление на страната. Спонтанното гражданско недоволство доведе до масови демонстрации, на които стотици хиляди хора в цялата страна скандираха „Оставка!“, допълват от АПС.
От формацията оставят без коментар действията на службите за сигурност, които според тях не са осигурили мирното протичане на протестите и са позволили организирани прояви на вандализъм. Това, според АПС, хвърля сянка върху работата на институциите, чиято роля е да гарантират ред и да защитават гражданите.
"Протестите поставят тежка политическа диагноза, като сега на ход са политическите ръководства и техните партии за търсене на изход от кризата", заявяват още АПС.
Вчера протест изпълни площада пред сградите на президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатори на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България", а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.
По-рано днес Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 година.
