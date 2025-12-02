ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служител на борда, разследващ тежки катастрофи, заби колата си край "Шератон" и почина (Снимки)

Снимки: Георги Палейков

Катастрофиралият преди минути до подлеза на президенството откъм бившия "Шератон" водач на лек автомобил е служител на Националния борд за разследване на тежки произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт. Звеното е към Министерския съвет. 

Мъжът е починал в линейката, след като получил инфаркт, научи "24 часа". В момента се проверява версията дали това се е случило вследствие на катастрофата. При инцидента не са участвали други коли. Няма и ранени пешеходци, преминаващи в зоната по това време. 

На мястото има екип на полицията и на Столична община.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

