Служител на борда, разследващ тежки катастрофи, заби колата си край "Шератон" и почина (Снимки)

Катастрофиралият преди минути до подлеза на президенството откъм бившия "Шератон" водач на лек автомобил е служител на Националния борд за разследване на тежки произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт. Звеното е към Министерския съвет.

Мъжът е починал в линейката, след като получил инфаркт, научи "24 часа". В момента се проверява версията дали това се е случило вследствие на катастрофата. При инцидента не са участвали други коли. Няма и ранени пешеходци, преминаващи в зоната по това време.

На мястото има екип на полицията и на Столична община.