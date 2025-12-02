В Монтана посрещнаха бизнес делегация от далечен Китай

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Заместник -кметът на община Монтана Станислав Станоев прие делегация от Китай, която идва за втори път у нас. Гостите са представители на високотехнологични компании с намерения да инвестират в нашия град и областта. На срещата присъства и областният управител Калин Хайтов.

„Радвам се да ви посрещна с добре дошли за ползотворно сътрудничество.", заяви Станоев. Той подчерта, че бизнес контактите ще придобият вече по- конкретни черти.

Представени бяха проекти от широк спектър – строителство на жилища и модулни титанови къщи, показаха титаново ваканционно селище и хотел от модерния материал, още туризъм, информационно-комуникационни технологии, електроника, здравеопазване и др.

Предложени бяха мерки за енергийна ефективност по модел на създадените в Китай smart city, които намаляват разходите за еленергия с до 60 процента.

Бизнесмен с добър професионален опит презентира иновативни роботизирани кухни, които могат да приготвят без грешките на готвача всяко ястие от българската кухня, подходящи за ресторанти, университети и социални комплекси. Според Станоев това може да се приложи пилотно поради липсата на квалифицирани кадри в готварството и ще предизвика небивал интерес у нас.

Областният управител на Монтана Калин Хайтов препоръча да се проучи закона за строителството в нашата страна. Бизнесмените от далечен Китай увериха, че предлагат и архитектурните решения за масивни жилищни блокове и зелени паркове като изказаха възхищението си от прекрасната ни природа.