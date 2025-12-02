Румен Радев поиска оставката на правителството и предсрочни избори (Видео)

Президентът Румен Радев поиска оставката на правителството и нови предсрочни избори. Това обяви самият той в извънредно обръщение към народа.

"Дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата, и в големите градове, скандираха "оставка", не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийните рупори да всеят разкол сред протестиращите. Има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си: очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в демократична страна, грижата да осигуриш бъдеще на децата си, самочувствието на граждани в суверенна европейска държава. Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета, подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите, омаловажават процеса, защото на площада бяха хора от всички поколения. Българите надигнаха глас срещу похитената държава, корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им, срещу управление чрез пари, компромати и страх, срещу самодоволствието на олигархията, срещу безпринципна сглобка, която разделя обществото ни на два етажа: на властимащите, готови на всякакви кръвосмешения помежду си и на излъганите и огорчени избиратели, които гласуват с надежда, но получават обидно безразличие и високомерие от своите избраници. Българите надигнаха глас и казаха "Не" на всичко онова, което прокуди над 1 млн. сънародници зад граница и ги раздели от семействата им", заяви президентът.

"Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода, не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и се включиха в демократичния процес. Всички вие, които изпълнихте площадите и издигнахте глас,срещу безчинствата на олигархията, и останалите, които поради 1 или друга причина не изразихте своята позиция, но живеете, работите и учите в родината,и понасяте несгодите на несправедливостите на нашето битие. Обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България. Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста, ограбва надеждите на мнозинството. Ще ни трябва единение, воля и мъдрост, за да опазим гражданския мир от провокациите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността. Това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Властта е бламирана. Оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път нататък", категоричен бе той.

Още в късните часове в понеделник, Радев заяви, че правителството трябва да подаде оставка. Направи го с пост във фейсбук, след като провокатори и агитки потрошиха офис на ГЕРБ в район "Оборище", полицейски бус, трамваи, стоп колчета и др. пред централата на ДПС-Ново начало и на бул. "Дондуков" в столицата. Вандалщините се разразиха в района след 21:30 ч. По това време спря и токът в центъра на София, а мирният протест на десетки хиляди пред сградата на Народното събрание прерасна в шествие.

Последният път, когато държавният глава направи обръщение към народа, бе в Деня на Европа (9 май). Тогава Румен Радев обяви, че внася в Народното събрание искане за провеждане на национален референдум за влизането на България в еврозоната.