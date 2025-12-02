Монтана и Пирот създават нов туристически продукт

„Камък по камък – пътища на крепостите" – това е работното име на туристическото приложение, което ще бъде създадено в рамките на проект за опазване на културно-историческото наследство в трансграничния регион България – Сърбия. Бенефициент на проекта, съфинансиран от Европейския съюз, е община Пирот. Партньори са община Монтана, агенция за развитие на Северозападна България и музей на Понишавието в Пирот – Република Сърбия. Общата стойност на проекта е близо 1 043 000 евро, а срокът за изпълнението му е до 23 юни, 2027 година.

На стартираща пресконференция Илияна Калоянова - председател на сдружение "Агенция за развитие на Северозападна България" и Мария Джошич – ръководител на проекта от сръбска страна представиха основни цели и дейности, които ще бъдат извършени в следващите две години.

За да се популяризира туризмът в Пирот и Монтана ще се работи в три направления – инфраструктурни подобрения, въвеждане на иновативни модели и изграждане на капацитет. Планирани са възстановителни ремонти на крепостите в Монтана и Пирот. Успоредно ще бъде създадена дигитална мрежова платформа за подкрепа на интегрираното развитие на туризма. За крепостта в Монтана ще бъде въведена WEB базирани аудио и видео система за екскурзовод, а за Пиротската крепост ще бъдат оформени изложбени щандове върху преградните стени на Долния град.

В двата гранични региона ще се организират четиридневни форуми „Спаси и предай" , насочени към подобряване на туристическия потенциал и придобиване на нови знания и търсене на още възможности за опазване на културното наследство.

Зам. кметът на община Монтана Тихомир Антонов направи обръщение към партньорите по проекта. Той подчерта, че общините Монтана и Пирот работят от 20 години заедно и имат опит от реализираните съвместни проекти в областта на културно историческото наследство, градското развитие и спорта. Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз дава възможност за инвестиции и въвеждане но нови подходи в популяризирането на нашите региони, подобряването и развитието на туристическия сектор.