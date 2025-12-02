Вижте какво решава правителството утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г., по бюджета на Министерския съвет за 2025 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2026 година.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2025 г.

Внася: министър-председателят

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики.

Внася: министър-председателят

5. Проект на Решение за освобождаване и за определяне на заместник- председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Внася: заместник министър-председателят

6. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Транспорт", което ще се проведе на 4 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

7. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта.

Внася: министърът на финансите

8. Проект на Решение за даване на съгласие през 2026 г. Република България да бъде домакин на редовната среща на нидерландско-белгийската група в Международния валутен фонд и на нидерландската група в Световната банка.

Внася: министърът на финансите

9. Проект на Решение за приемане на Актуализиран план за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи", което ще се проведе на 8 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Троян, област Ловеч.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Симитли, област Благоевград.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. Проект на Решение за одобряване на Споразумение за предоставяне на подкрепа за наблюдение и верификация на инвестиция C13.I4: „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия" (преди C4.I6 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия") между Министерството на енергетиката на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Внася: министърът на енергетиката

14. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г.

Внася: министърът на правосъдието

15. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие", което ще се проведе на 9 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на правосъдието

16. Проект на Решение за приемане на Национална програма „Избирам да следвам в България".

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2025/2026 година.

Внася: министърът на образованието и науката

18. Проект на Решение за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2025/2026 година.

Внася: министърът на образованието и науката

19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2025 - 2026 година в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Внася: министърът на образованието и науката

20. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г., приета с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

21. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 362 на Министерския съвет от 2025 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2025/2026 година, изменено и допълнено с Решение № 677 на Министерския съвет от 2025 година.

Внася: министърът на образованието и науката

22. Проект на Решение за одобряване провеждането в Република България на Глобална среща на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2028 г.

Внасят: министърът на образованието и науката;

министърът на труда и социалната политика

23. Проект на Решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок три години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, с идентификатор 10450.204.3 в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

Внася: министърът на земеделието и храните

24. Проект на Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2025 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

25. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите.

Внася: министърът на земеделието и храните

26. Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие".

Внася: министърът на земеделието и храните

27. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 4 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на околната среда и водите

28. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Вътрешен пазар и индустрия", част „Научни изследвания" и част „Космическо пространство", което ще се проведе на 8 и 9 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

29. Проект на Решение за определяне на Министерството на културата за Управляващ орган за провеждане на конкурса за избор на български град за „Европейска столица на културата" през 2032 г.

Внася: министърът на културата

30. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: министърът на културата

31. Проект на Решение за приемане на Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026-2028).

Внася: министърът на младежта и спорта

32. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2025 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

33. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.

Внася: министърът на отбраната

34. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманата медицина.

Внася: министърът на здравеопазването