Вижте специалната екипировка на провокаторите, които потрошиха София (Снимки)

Групи от общо над 200 ултраси успяха да предизвикат погром в София в късните часове на понеделник, след като мирният протест срещу проекта за бюджет за 2026 година бе приключил.

Подготвени и екипирани те атакуваха край централата на ДПС на столичната улица "Врабча" и дадоха повод на полицията да разпръсне останалите по улиците протестиращи. А в последвалия погром пострадаха трамваи, контейнери за отпадъци, клуб на ГЕРБ и дори жълтите павета, отчете общината.

Случайно или заради саботаж (по подозренията на енергийния министър Жечо Станков) токът в центъра на столицата бе прекъснат малко преди започването на безредиците. Официалната причина бе пожар в подстанция. А ефектът бе, че камерите в центъра на София, които биха помогнали за разпознаването на провокаторите, не работеха.