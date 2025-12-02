ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте специалната екипировка на провокаторите, които потрошиха София (Снимки)

Чантичката за боеприпаси виси на кръста на колан. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Групи от общо над 200 ултраси успяха да предизвикат погром в София в късните часове на понеделник, след като мирният протест срещу проекта за бюджет за 2026 година бе приключил.

Подготвени и екипирани те атакуваха край централата на ДПС на столичната улица "Врабча" и дадоха повод на полицията да разпръсне останалите по улиците протестиращи. А в последвалия погром пострадаха трамваи, контейнери за отпадъци, клуб на ГЕРБ и дори жълтите павета, отчете общината.

Случайно или заради саботаж (по подозренията на енергийния министър Жечо Станков) токът в центъра на столицата бе прекъснат малко преди започването на безредиците. Официалната причина бе пожар в подстанция. А ефектът бе, че камерите в центъра на София, които биха помогнали за разпознаването на провокаторите, не работеха.

Фоторепортер на "24 часа" успя да заснеме в детайли ареста на един от провокаторите в малките часове на нощта. А на снимките ясно личи цялата екипировка на младежите с черни качулки. Маската за лицето и качулката, които да осигурят неразпознаваемост на провокатора, оказва се не са единствената задължителна екипировка. В нея влизат още панталони с много гайки, на които да се закачат различни "оръжия", специална чантичка за бомбички и дори протектори за краката. 

Заснет от фоторепортер на "24 часа" арест на провокатор разкри екипировката, за да се предизвикат размирици. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
Черните дрехи и качулки са най-лесно разпознаваемите части от екипировката на провокатора. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
На кръста виси специална чантичка за безопасно носене на боеприпаси като различни видове бомбички. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
На краката са сложени специални защитни протектори, а на кръста висят различни "оръжия", които могат да се ползват при сблъсък с полицаите. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
Арестът на провокатора СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
