4 структури на МВР в Пловдив няма да работят за часове утре заради подмяна на оборудване

МВР Пловдив Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Прекъсват услугите и в сектор "Пътна полиция" от 16 до 17 ч.

Временно ще бъдат преустановени административните услуги в четири структурни подразделения на областната дирекция на МВР в Пловдив, съобщиха от полицията.

Заради подмяна на мрежово оборудване утре гишетата на секторите "Български документи за самоличност" и "Миграция" на ул. „Волга" № 70, както и паспортната служба на Второ районно управление, няма да обслужват граждани за времето от 14 до 16 ч. Същата процедура ще доведе до прекъсване на административните услуги и в сектор "Пътна полиция" в интервала от 16 до 17 ч.

От МВР предварително се извиняват за причиненото неудобство.

