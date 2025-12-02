ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спас Делев фурия в първия си мач като баща, "Локо"...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21831883 www.24chasa.bg

Дилър е арестуван при полицейска акция в Русе

960
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Мъж на 49 години е арестуван за разпространение на наркотици при специализирана полицейска операция в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

При акцията, състояла се вчера, униформените служители проверили мъжа, както и обитавания от него имот в Русе. 

"Полицаите открили и иззели около 350 грама метамфетамин (кристал) – количество, което сочи към активна и организирана разпространителска дейност", обясни Малчева, цитирана от БТА.  

В жилището са открити и няколко мобилни телефона, за които се предполага, че са използвани за комуникация с клиенти, както и други материали, свързани с незаконната дейност. Полицейските служители са заловили и двама клиенти на арестувания – мъже на 43 и на 36 г. от Русе, които непосредствено преди акцията са закупили наркотични вещества от него. 

49-годишният мъж е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане в съда той да бъде оставен за постоянно в ареста. Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата, като се установява произходът на наркотика и евентуална съпричастност на други хора.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома