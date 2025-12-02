ПП-ДБ внасят вота на недоверие в петък, готвят нов голям протест

ПП-ДБ внасят вота на недоверие срещу правителството в петък. Следващата седмица по време на дебатите ще организират нов голям протест.

По-рано днес коалицията призова правителството да даде оставка, но от брифинг на премиера Росен Желязков по-късно стана ясно, че кабинетът остава. Затова сега внасят вот на недоверие в петък. По правилника на парламента дебатите трябва да са започват не по-рано от три дни и не по-късно от седем дни от постъпването на предложението, т.е. от вторник до четвъртък. Гласуването е 24 часа след края на дебатите.

