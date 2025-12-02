Кметът на Русе оттегли предложението за промяна на местните данъци и коментира такса „битови отпадъци"

Кметът на община Русе Пенчо Милков обяви оттеглянето на внесеното предложение за изменение на Наредба № 20, което предвиждаше увеличаване на данъка върху недвижимите имоти и имуществената компонента на данъка върху превозните средства. „През последните дни темата за местните данъци и такса „битови отпадъци" предизвика активна обществена дискусия в Русе. Като кмет моя първа задача е да защитя интереса на русенци, затова следя внимателно всички аргументи, притеснения и факти, които се споделят", посочи Милков в свое изявление. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

По отношение на такса „битови отпадъци" кметът уточни, че нейното прилагане е свързано с проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., който предвиждаше отлагане на принципа „замърсителят плаща". „Проектът за Бюджет 2026 беше оттеглен днес. Община Русе изчаква окончателното решение на Народното събрание. Ако принципът бъде отложен, веднага ще оттеглим предложените промени в Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси. Ако отлагане не бъде гласувано, по закон сме длъжни да въведем принципа „замърсителят плаща", защото иначе Общината няма да има право да събира такса „битови отпадъци" за 2026 г. и съответно няма да се осигурят средства за предоставяне на услугата по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци", поясни Милков.

Той добави, че администрацията работи върху план-сметка, в която при спазване на принципа за социалната поносимост да не се предвижда увеличаване на размера на такса „битови отпадъци".

„Уважавам правото на всеки да изразява своята позиция. За мен диалогът е част от отговорността, която имам към гражданите. Русе ще продължи да се развива, когато говорим открито и търсим решения заедно", подчерта Пенчо Милков.