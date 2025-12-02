Церемонията ще се проведе на 15 декември от 16:30 ч. в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“, а от 16:00 ч. ще бъдат поднесени цветя пред паметника на Иван Пейчев

Националната награда за лирика „Иван Пейчев“ за 2025 година ще бъде връчена на проф. Пламен Дойнов, д.н. за стихосбирката „След истината“. На 15 декември, понеделник, ще се проведе церемонията по награждаване. От 16:00 ч. ще бъдат поднесени цветя пред паметника на Иван Пейчев, а от 16:30 ч. в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ ще се състои официалното връчване на наградата.

Проф. Пламен Дойнов ще получи грамота и плакет статуетка „Ангелско перо“, изработена от Валерий Желязков, и 3000 лева – левовата равностойност на наградата. Конкурсът, посветен на Иван Пейчев, се провежда на всеки две години от 2005-та насам в Шумен – родното място на поета.

За участие в XI издание на конкурса са изпратени 23 творби. Журито, което оценява текстовете, е с председател проф. Евдокия Борисова. Тя е и председател на Дружеството на писателите в Шумен. Членове на журито са д-р Митко Новков – представител на Сдружението на българските писатели, акад. Иван Гранитски – член на Съюза на българските писатели, проф. д.ф.н. Добрин Добрев - член на Дружеството на писателите „Иван Пейчев“ в Шумен, доц. д-р Надежда Цочева – ШУ „Епископ Константин Преславски“, гл. ас. д-р Бисерка Стоименова – ШУ „Епископ Константин Преславски“, носителите на наградата от конкурса за 2021 и 2023 г. Тони Теллалов и Йордан Евтимов, както и представител на общинска администрация – Даниела Вичева, старши експерт в отдел „Култура, младежки дейности и спорт“.

Победителят в тазгодишното издание на конкурса проф. Пламен Дойнов е ректор на Нов български университет от 1 юли 2020 г. и преподава история и теория на литературата, академично и творческо писане. Той е сред основателите на департамент „Нова българистика“ и негов ръководител в периода 2012–2020 г. Автор на идейния проект и директор на научната програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“. Той е поет, драматург и литературен историк. За поезията си е отличаван два пъти с наградите „Николай Кънчев“ (2012 и 2016) и „Иван Николов“ (2004 и 2012), за драматургията си – с „Иван Радоев“ (2001) и „Аскеер“ (2006), за своите изследвания – с „Христо Г. Данов“ в категория „Хуманитаристика“ (2012), „Иван Мешеков и Иван Радославов“ (2015) и „Иван Динков“ (2016). Негови книги са издадени във Франция, Унгария и Полша, а текстовете му са превеждани на всички европейски езици. Той е дългогодишен редактор в седмичника „Литературен вестник“.

Крайният срок за участие в конкурса беше до 30 септември 2025 г. В него участваха български поети с авторски поетични сборници, издадени през 2024 г. и 2025 г.