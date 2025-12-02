Слави Ангелов: Увеличението на заплатите в Комисията за противодействие на корупцията е със 150%

"Когато управляваш продължително срещу интереса на хората, когато във всякакви сфери има корупция, естествено отиваш и в някакви крайности. Да се изплащат заплатите на една огромна администрация, която в огромна част от случаите не само не работи в интерес на хората, а напротив, срещу тях. Идва една такава неочаквана революция, каквато се е случвала и друг път", каза Слави Ангелов, главен редактор на "168 часа" в студиото на "Лице в лице" по Би Т и Ви.

"Новото нещо са младите хора, които напуснаха своя комфортен онлайн балон, излязоха на терен, освен това те виждат, че има резултат от това, което правят и то доста бърз. Ще бъдат все повече при всеки следващ протест, а и това се превръща при тях в мода - който не е там е левак. Изключително радостно е за мен, защото хората от нашите поколения сякаш се бяха изтощили от тези протести, това е много неприятен момент, когато усещаш една невъзможност нещо да се променя. Тук идва една много динамична сила и това ме изпълва с оптимизъм", каза още той.

И добави, че младите хора са много подразнени от поведението на Пеевски, на Йордан Цонев, които се държаха доста арогантно, както и на Бойко Борисов, който се опита да обясни кой и как е организирал този протест. Според Слави Ангелов всички се опитаха да се възползват от него.

Журналистът коментира, че властта не оцени това, което се случва, защото не получаваше никакви предупреждения. Категоричен е, че чиновниците са невероятно голям проблем. "В т.нар. сектор "Сигурност" в България в този бюджет, който удобно са си нагласили, той ще представлява 3,6% от брутния вътрешен продукт. За страните от ЕС, този процент е 1,7. Другото изключително дразнещо е, че чиновниците през последните 10 години от 80 хиляди са се увеличили на 140 хиляди. Не само, че се увеличават непрекъснато техните пари, но и колкото ти си по-некадърен, всъщност си в огромна тежест за хазната и държавата, толкова повече се увеличава твоя бюджет", каза Слави Ангелов. Той даде за пример и Комисията за противодействие на корупцията, организация, която във всеки частен сектор според него щеше да бъде закрита още на следващия ден или да бъде реформирана. Имаше години, в които работеше добре, отнемаше се наистина престъпно имущество и т.н. "Увеличението при тях е със 150%. Искаха да я закриват, а им увеличават парите. Ползва се като политически инструмент, за натиск. Не ги закриват, защото ще ни спрат парите по плана за възстановяване. Могат да се реформират и да работят както трябва. В ДАТО увеличението е със 106%. Това е агенцията, която се занимава със следене и подслушване на хора и за която от години се говори, че също в някаква степен е превзета, и се обслужват някакви частни интереси. Събират се компромати, с които след това се оказва политически и икономически натиск върху публични фигури. Това е най-тайната структура в България", обяснява Слави Ангелов.

След това поставя ДАНС, а после и МВР, на които драстично са увеличени парите и сега ще ги увеличат още един път. И там има огромен проблем, според него, защото това се прави в момент, в който общественото доверие към МВР е смазващо ниско.

"Те са огромен проблем за бюджета, защото проверката, която правихме показва колко хора има, които вземат едновременно заплата и пенсия. И тези хора не смеят да ги съкратят, защото трябва да им изплатят 20 заплати. На държавният служител се изплащат 10 заплати при пенсиониране, ако има по-висок стаж, стават 20", каза още Слави Ангелов.