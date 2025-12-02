Пазарджик излиза на мирен граждански протест утре

Пазарджик излиза на граждански протест на 3 декември, като началото е 18.00 ч., а мястото- пред сградата на Община Пазарджик. Това съобщиха от местната кметска администрация. Време е гражданите да си върнат държавата и затова Пазарджик се включва в националната мобилизация срещу порочното управление на правителството и системния произвол.Целта на протеста е да поиска и да постигне оставката на тотално компрометираното правителство, което загуби доверието на хората и отказа да чуе гласа на обществото.

Гражданите на Пазарджик се присъединяват към общонационалното недоволство срещу политическите сили, които въпреки обществения натиск продължават да защитават политики, застрашаващи стандарта на живот, стабилността и бъдещето на българските граждани, коментират от пресслужбата на общината.

"Време е Пазарджик да покаже, че не е превзет, че не е безгласен и че тук живеят свободни и смели хора, които не позволяват да бъдат ограбвани, манипулирани или лъгани.

Това е изцяло гражданско събитие, организирано в защита на нашите права, нашите деца и нашето бъдеще. Никоя партия не го притежава. Гласът е на гражданите", пише още в прессъобщението.

От общината призовават всички жители на Пазарджик да излязат на площада, да доведат поне още един човек и да не позволяват да ги лъжат.