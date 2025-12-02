ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата в Пазарджик обвини шофьор, убил пешеходка на зебра и избягал

Диана Варникова

892
Окръжен съд - Пазарджик Снимка: Снимка: сайта на съда

Окръжна прокуратура - Пазарджик привлече като обвиняем А.А., на 28 г., за това, че вчера в село Момина Клисура, в посока на движение от Костенец към Белово, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, „Опел Астра", нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на 73-годишна жена. Деянието е извършено на пешеходна пътека и водачът е избягал от местопроизшествието, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

Обвиняемият А.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, по досъдебното производство се извършват действия по разследването.

Възрастната жена загина след удар от лек автомобил на пешеходна пътека снощи. Виновникът за смъртта на жената вместо да спре, избягал от местопроизшествието. След издирвателни работи полицейски екипи са го открили в Якоруда. А.А. е бил задържан в Районното управление на полицията в Разлог.

Окръжен съд - Пазарджик

