Военни участваха в залесяване на опожарени терени край Симитли (Снимки

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Военнослужещи от 3-ти механизиран батальон - Благоевград от състава на 3-то бригадно командване се включиха в съвместна инициатива с горските служители от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП ) за възстановяване на горските територии, засегнати от големия пожар през 2017 г. близо до Симитли. Пожарът унищожи хиляди декари гора и повлия сериозно на местообитанията на множество диви животни. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Петдесет военнослужещи от 3-то бригадно командване работиха рамо до рамо с горските служители като засадиха над 6000 фиданки от космат и зимен дъб, както и черен бор. Новите дръвчета ще допринесат за постепенното възобновяване на гората на мястото на унищожената растителност.

Инициативата е част от кампанията на ЮЗДП „Съживи гората", в която преди седмици участваха и военнослужещи от Военновъздушните сили. Съвместните действия подчертават важността на партньорството между институциите в усилията за опазване на природата.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

